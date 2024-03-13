Політика

Зеленський прокоментував отримання нового пакета допомоги від США

13 Березня 2024 09:38
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зеленський, сша
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України подякував США за надання Україні пакета допомоги на 300 мільйонів доларів.

Про це глава держави написав на сторінці у соцмережі X.

Зеленський подякував Сполученим Штатам і американському народові, зазначивши, що вся відповідна зброя вкрай необхідна Україні на полі бою й для захисту тилових міст та інфраструктури.

“Ціную виконання наших домовленостей з Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу”, — підкреслив президент.


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