Політика

Зеленський прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію: він допоможе військовому керівництву

11 Квітня 2024 19:44
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мобілізація, зеленський
Володимир Зеленський на саміті Тримор'я / Фото: ОП

Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Тримор’я.

Він розповів, що на запит військового керівництва у законопроєкті передбачили зміни про посилення контролю щодо тих, хто ухиляється від військової служби.

А втім, за словами президента, до того, як ухвалили цей законопроєкт, будь-яка людина мобілізаційного віку, яка ухилялась від військової служби, і так порушувала те чи інше законодавство.

“Тут (у законопроєкті) зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву”, — заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що цей проєкт закону вносить зміни для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема, завдяки ротаціям та відпусткам.


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