Зеленський прокоментував “мирний план” Трампа

Президент Володимир Зеленський висловив готовність вислухати «мирний план» колишнього лідера США Дональда Трампа щодо війни, однак Україна не буде віддавати РФ свої території.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Я готовий (вислухати Трампа – ред.). Якщо у нього є дуже конкретний “мирний план”, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. І це не мирний план», – сказав Зеленський.