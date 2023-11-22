Політика

Зеленський прокоментував “мирний план” Трампа

22 Листопада 2023 11:49
читать на русском →
зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив готовність вислухати «мирний план» колишнього лідера США Дональда Трампа щодо війни, однак Україна не буде віддавати РФ свої території.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Я готовий (вислухати Трампа – ред.). Якщо у нього є дуже конкретний “мирний план”, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. І це не мирний план», – сказав Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2023 13:24

Понад 2700 вантажівок стоять у чергах на українсько-польському кордоні
22 Листопада 2023 14:47

ЗСУ підтвердили успішний удар по морпіхах 810-ї бригади РФ на Донеччині
22 Листопада 2023 14:32

Байден та Сі Цзіньпін не будуть присутніми на саміті лідерів країн G20, де виступить Путін, — Bloomberg
22 Листопада 2023 10:49

Золото скіфів повернуть до України
22 Листопада 2023 07:47

Сили оборони збили 14 “Шахедів” цієї ночі 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки