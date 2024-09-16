Політика

Зеленський прокоментував ймовірний замах на Трампа
16 Вересня 2024 13:30
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України прокоментував ймовірний замах на кандидата в президенти США Дональда Трамп, заявивши, що політичному насильству немає місця у світі.

Про це він написав у соцмережі X.

“Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині”, – зазначив Президент.

“Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали”, – зауважив Зеленський.

“Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці”, – наголосив він.

ФБР заявило, що “розслідує те, що видається спробою вбивства” Трампа. Агент Секретної служби помітив ствол автомата, що стирчав з огорожі. За його словами, нападник перебував на відстані від 270-450 метрів від експрезидента, де той грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. На місці, де перебував підозрюваний, якого затримали, правоохоронці виявили автомат AK-47.


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