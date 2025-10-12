Зеленський про розмови з Трампом і Макроном – пріоритет: ППО, далекобійність і енергетична безпека

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за останні дні говорив із президентом США Дональдом Трампом і детально опрацьовує з американською стороною посилення української протиповітряної оборони та інших спроможностей оборони — передусім систем Patriot, а також нарощування дальнобійних можливостей.

За словами Зеленського, Україна бачить, що Росія «боїться», що США можуть надати Україні крилаті ракети Tomahawk, і вважає це сигналом про дієвість тиску задля миру. Лідери домовилися, що їхні команди та військові опрацюють обговорені питання, зокрема щодо енергетики та газу. Президент подякував за підтримку і висловив очікування на результат.

Зеленський також провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ключовими темами були посилення ППО, стійкість України та координація дипломатичних кроків на найближчі тижні. Сторони погодили, що українські військові передадуть Парижу першочергові потреби, а постачання буде пришвидшено.

Окремо президент зупинився на ситуації на Запорізькій АЕС: Україна готова, як і раніше, відремонтувати лінії енергозабезпечення та гарантувати безпеку станції під українським контролем. Він закликав до більш чіткої позиції МАГАТЕ та наголосив, що Росія має припинити обстріли, аби ремонтні бригади могли працювати. За його словами, на ЗАЕС триває найдовший блекаут — майже три тижні станція перебуває на дизель-генераторах. «Так не має бути», — підсумував Зеленський.