Зеленський про підписану з Британією угоду: Це те, що додає нам упевненості зараз

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п’ятницю, 12 січня, підписали двосторонню безпекову угоду. Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами “Групи семи” та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Як зазначив Володимир Зеленський у колонці The Times: “З британською допомогою ми можемо гарантувати, що свобода переможе агресію”.

“Це не просто декларація, це реальність: ми союзники, які працюють разом, щоб захистити європейську безпеку та захистити наші цінності”, – написав президент України.

Він також додав, що угода з Великою Британією виходить за межі вузького альянсу у сфері безпеки – вона знаменує новий рівень партнерських відносин між державами на сто років наперед.

“Велика Британія завжди захищала свободу. Заради світу та нашого спільного майбутнього вона має продовжувати це робити. Коли ми разом переможемо, будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає, якщо він порушить міжнародне право. Ми показали, що Росію можна подолати — і якщо ми зможемо подолати таку небезпеку для міжнародного порядку, то ми зможемо переконати навіть найсерйозніших потенційних агресорів, що війна буде втратою і для них. Ось чому ми повинні перемогти. Ось чому ми повинні бути разом. Ось чому наш альянс має значення”, – наголосив Володимир Зеленський.

У соцмережі президент додав: