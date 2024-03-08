Політика

Зеленський пояснив, чому треба відкласти вибори Президента України

8 Березня 2024 20:32
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Володимир Зеленський / Getty Images

Щоб провести президентські вибори під час війни, необхідно забезпечити умови голосування для військових та біженців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійському каналу Rai 1.

Як пояснив голова країни, по-перше, щоб провести вибори в військовий час в Україні, треба змінити відповідне законодавство.

По-друге, потрібно надати можливість голосування військовим.

“Тут треба підходити з великою повагою до військових, як і в окопах. Треба надати їм можливості волевиявлення. І це дуже важливо, тому що це просто не чесно, коли люди, які захищають нашу землю, не мають можливості голосувати”, — сказав Зеленський.

Також, як заявив Зеленський, необхідно забезпечити умови для голосування 7 мільйонам біженцям.


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