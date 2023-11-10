Зеленский повідомив про евакуацію з сектора Газа ще 160 українців

З сектора Гази за минулу добу та вночі евакуювали ще 160 громадян України та 9 громадян Молдови.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Глава держави зазначив, що таким чином, цього тижня вдалось врятувати вже 203 українця.