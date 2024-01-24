Зеленський поспілкувався з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 24 січня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорювали зокрема збільшення військової допомоги Україні.

“Дякую за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41”, — зазначив Зеленський.

Крім того, лідери торкнулися питання початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, а також питань забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

“Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі”, — додав президент.