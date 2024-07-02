Зеленський поспілкувався з Рютте

2 липня, президент України провів телефонну розмову з колишнім прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, привіташи його з призначенням на посаду нового генерального секретаря НАТО.

Про це він написав у телеграм.

“Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку”, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО.

Під час розмови Зеленський також привітав Рютте з призначенням та обговорив майбутню взаємодію України з Альянсом.