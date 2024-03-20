Політика

Зеленський поспілкувався з прем’єром Індії

20 Березня 2024 17:17
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індія, зеленський
Володимир Зеленський та Нарендра Моді / ОПУ

Президент України і прем’єр-міністр Індії поспілкувались щодо розвитку двосторонніх відносин. Також, вони обговорили зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва, які незабаром мають відбутися в Делі.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі

Глава держави заявив про зацікавленість України в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, авіаційній галузі, торгівлі фармацевтичною і промисловою продукцією. 

Він додав, що Україна також вітатиме повернення індійських студентів до її закладів освіти.

Серед іншого, Президент висловив Моді подяку за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу й активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників. 

«Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії», – наголосив він.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Індії у соцмережі X написав, що висловив Зеленському  незмінну підтримку Індією всіх зусиль, спрямованих на досягнення миру та якнайшвидше припинення триваючого конфлікту. 

“Індія продовжить надавати гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на людей”, – зазначив Моді.


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