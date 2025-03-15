Убито лідера “ІД” в Іраку та Сирії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в Іраку вбито одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава».

«Сьогодні було вбито лідера-втікача «ІД» в Іраку. За ним невпинно полювали наші відважні військові», – написав Трамп у соцмережі Truth Social. За його словами, США провели операцію в координації з урядом Іраку і владою Іракського Курдистану.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що американські військові 13 березня завдали авіаудару в провінції Аль-Анбар в Іраку, унаслідок чого вбито лідера «ІД» в Іраку і Сирії Абдуллу Маккі Мусліх ар-Ріфаї (він же Абу Хадіджа) і ще одного терориста, ім’я якого не повідомляють.

У CENTCOM заявили, що Абу Хадіджа був «одним із найважливіших членів» терористичного угруповання. Він відповідав за логістику і планування терактів «Ісламської держави» в усьому світі. Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шиа ас-Судані назвав його «одним із найнебезпечніших терористів в Іраку і світі».