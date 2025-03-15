Суспільство

На фронті ліквідовано російського шахіста
15 Березня 2025 12:12
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Ілюстративне фото / Скриншот відео
Ілюстративне фото / Скриншот відео

Українські захисники ліквідували на фронті російського шахіста Олега Харуту. За даними російських ЗМІ, він загинув на території Курської області.  

Харута народився та виріс у Севастополі. Він був одним із найсильніших шахістів Балаклави, а згодом тренував дітей. Після початку російської агресії став на бік окупантів.

До повномасштабної війни працював тренером із шахів та футболу, викладав фізкультуру в севастопольській школі №17, а також працював у ДЮСШ та місцевій філії Московського державного університету.  

Російські змі повідомляють, що Харута був навідником стрілецького відділення.


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