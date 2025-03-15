На фронті ліквідовано російського шахіста

Українські захисники ліквідували на фронті російського шахіста Олега Харуту. За даними російських ЗМІ, він загинув на території Курської області.

Харута народився та виріс у Севастополі. Він був одним із найсильніших шахістів Балаклави, а згодом тренував дітей. Після початку російської агресії став на бік окупантів.

До повномасштабної війни працював тренером із шахів та футболу, викладав фізкультуру в севастопольській школі №17, а також працював у ДЮСШ та місцевій філії Московського державного університету.

Російські змі повідомляють, що Харута був навідником стрілецького відділення.