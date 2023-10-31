Політика

Зеленський поспілкувався з прем’єром Болгарії

31 Жовтня 2023 20:40
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зеленський, Болгарія

Сьогодні 31 жовтня, у Міжнародний день Чорного моря, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента України.

Зазначається, що лідери обговорили зокрема проблеми забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря на тлі порушення Росією свободи судноплавства.

“Символічно, що наша розмова відбувається в Міжнародний день Чорного моря. На жаль, агресія Росії перетворила Чорноморський регіон на зону бойових дій і загроз для свободи судноплавства. Ми маємо спільними зусиллями знайти шляхи забезпечення безпеки в цьому важливому для Європи та світу регіоні”, — наголосив Зеленський.

Президент також відзначив спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря, що грає велику роль у забезпеченні продовольчої безпеки.

Крім того, Зеленський поінформував Ніколая Денкова про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.

“Я надзвичайно позитивно оцінюю активізацію українсько-болгарської співпраці. Ми вже бачимо, як наша єдність, як міцна позиція чорноморських держав працює проти російської агресії. Ми також вдячні за політичну підтримку Болгарією європейських прагнень України, за активну участь у реалізації “Шляхів солідарності” та імплементації Української формули миру”, — підсумував він.


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