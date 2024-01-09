Зеленський поспілкувався із Дудою 

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за підтримку Польщею відкриття переговорів про членство України в ЄС та обговорив із Дудою забезпечення фінансової та політичної підтримки Києва з боку Євросоюзу.

Торкнулись лідери і двосторонніх питань. “Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами”, – цитує Зеленського Офіс президента, не наводячи подробиць.

Також президенти обговорили прийдешній саміт НАТО у Вашингтоні й оборонну співпрацю, зокрема приєднання Польщі до спільної декларації лідерів “Групи семи” про безпекові зобов’язання для України.

Зеленський окремо подякував Дуді за підтримку “формули миру” й участь польського представника в прийдешній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.