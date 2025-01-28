У США застрелили учасника штурму Капітолія, помилуваного Трампом кілька днів тому

В американському штаті Індіана поліцейський застрелив чоловіка лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп помилував його у справі про штурм Капітолія.

Як повідомляє Associated Press, інцидент стався 26 січня, коли заступник шерифа округу Джаспер зупинив автомобіль 42-річного Метью Гаттла. Під час затримання виник конфлікт, у ході якого поліцейський застосував зброю, смертельно поранивши чоловіка. За попередніми даними, Гаттл чинив опір і мав при собі вогнепальну зброю.

Причини зупинки автівки наразі не розголошуються. Шериф округу Патрік Вільямсон повідомив, що правоохоронця, який стріляв, тимчасово відсторонили від служби. Поліція проводить розслідування.

У 2023 році Метью Гаттла засудили до 6 місяців ув’язнення за участь у штурмі Капітолія. Він тоді визнав свою провину.