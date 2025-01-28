Суспільство

У Росії створили табір для поранених та дезертирів, яких повертають на передову
28 Січня 2025 19:52
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У Кемеровській області Росії організували табір для поранених військових і дезертирів, яких змушують повертатися на фронт.

Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на слова чотирьох російських військових, які перебувають у цьому таборі.

Табір розташований у населеному пункті Юрга, на базі 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

За словами військовослужбовців, тут формують так званий “полк штрафників” із поранених, хворих і тих, хто не дочекався медкомісії чи мав конфлікти з попереднім командуванням.

“Є люди без пальців, є діди, які не розуміють, де вони, і навіть ті, хто пересувається на милицях”, — розповідає один зі співрозмовників.

У таборі забороняють виходити за територію та користуватися телефонами. Військові також заявляють про жорстокі побиття за найменші порушення чи прохання.


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