Зеленський поговорив з Трюдо

Увечері у вівторок, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Вдячний Канаді за всебічну підтримку, зокрема за принципову позицію щодо Плану перемоги. Ми очікуємо, що Канада продовжить активно просувати перший пункт цього плану – отримання запрошення до НАТО. Закликав Джастіна продовжити роботу з партнерами як у межах майбутніх багатосторонніх зустрічей, так і під час прямих переговорів”, – зазначив Зеленський.

Під час розмови Зеленський висловив вдячність за публічну підтримку Канадою дозволу на використання далекобійної зброї проти військових об’єктів на території Росії.

“Ми узгодили дії перед зустріччю G20. Важливо, щоб на цьому саміті прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру. Також обговорили продовження оборонного співробітництва та уточнили актуальні потреби України в оборонній сфері”, – підкреслив президент.