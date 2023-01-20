Політика

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

20 Січня 2023 08:42
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зеленський, допомога

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги від США.

“Дякую Президентові США за виділення Україні чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд. Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!” – написав Зеленський у Twitter.


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