Зеленський подякував Байдену за черговий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги від США.

“Дякую Президентові США за виділення Україні чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд. Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!” – написав Зеленський у Twitter.

Thank you @POTUS for providing 🇺🇦 with another powerful defense support package worth $2.5 billion. Stryker IFVs, additional Bradley APCs, Avenger air defense systems are important help in our fight against the aggressor. Thank you 🇺🇸 people for unwavering leadership support!