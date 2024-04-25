Політика

Зеленський подякував американським лідерам за допомогу

25 Квітня 2024 19:50
читать на русском →
зеленський, сша
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні Президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні”, – сказав Зеленський.

Президент також розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Квітня 2024 18:16

Зеленський провів Ставку: основне питання – захист
25 Квітня 2024 20:19

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення, – Генштаб
25 Квітня 2024 19:32

Укрзалізниця сьогодні стала обʼєктом масових атак Росії
25 Квітня 2024 19:09

Польща та Литва допоможуть Україні повернути чоловіків призовного віку, – FT
25 Квітня 2024 18:49

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки