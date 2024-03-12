Політика

Зеленський підписав закон «Про доброчесне лобіювання»

12 Березня 2024 11:26
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Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон «Про доброчесне лобіювання» (№ 10337).

Як передає Укрінформ, відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради.

У картці документа зазначається, що 12 березня його було повернуто з підписом глави держави.

Народний депутат парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграмі повідомив, що «закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше, ніж 01 січня 2025».

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Документом визначається термінологія у сфері лобіювання, права та обов’язки суб’єктів лобіювання, методи впливу, правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання.

Водночас передбачено створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Лобіювання визначається як діяльність, що здійснюється з метою впливу або спроби впливу на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (тобто за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення), або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

Документом також уточнюються принципи лобіювання, правовий статус суб’єкта лобіювання, вимоги до договору лобіювання, питання щодо створення Реєстру прозорості як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб’єктів лобіювання та їх звітність.


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