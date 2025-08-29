Зеленський підписав закон про державну політику національної пам’яті

Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про засади державної політики національної памʼяті Українського народу”. Він набуде чинності з 1 січня 2026 року, відкриваючи підготовчий етап для реалізації державної політики національної пам’яті.

Закон уперше закріплює у правовому полі низку нових категорій, серед яких “війна за Незалежність України”, “національна пам’ять”, “державна політика національної пам’яті Українського народу”, “історична антиукраїнська пропаганда”, “злочини проти Українського народу”, “місце пам’яті Українського народу”.

У законі закріплено визначення терміну “рашизм” – як різновиду тоталітарної ідеології та практик, що лежать в основі режиму держави-агресорки. Ця ідеологія ґрунтується на російському шовінізмі й імперіалізмі, а також на спадщині комуністичного режиму СРСР і нацизму.

“Мета закону: подолати російську імперсько-тоталітарну спадщину, зменшити розбіжності у сприйнятті минулого в суспільстві, усунути вплив держави-агресора в інформаційній, освітній і культурній сферах та сприяти зміцненню єдності України”, — зазначили в Українському інституті національної пам’яті.