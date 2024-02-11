Політика

Зеленський підписав укази про нові кадрові рішення в керівництві Сил оборони Володимир Зеленський з бійцями 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Роботіному Запорізької області / Фото @V_Zelenskiy_official Президент України Володимир Зеленський здійснив ще низку перестановок у вищому командуванні Сил оборони. Олександра Павлюка призначено главою Сухопутних військ, які раніше очолював новий головком Олександр Сирський. Командувачем Об’єднаних сил замість Сергія Наєва призначено Юрія Содоля. Головою Десантно-штурмових військ замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк. Командиром сил територіальної оборони став Ігор Плахута. Нагадаємо, вчора президент призначив заступників головкому і глави Генштабу.



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