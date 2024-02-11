Політика

Зеленський підписав укази про нові кадрові рішення в керівництві Сил оборони

11 Лютого 2024 11:10
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зеленський, армія
Володимир Зеленський з бійцями 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Роботіному Запорізької області / Фото @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський здійснив ще низку перестановок у вищому командуванні Сил оборони.

Олександра Павлюка призначено главою Сухопутних військ, які раніше очолював новий головком Олександр Сирський.

Командувачем Об’єднаних сил замість Сергія Наєва призначено Юрія Содоля.

Головою Десантно-штурмових військ замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк.

Командиром сил територіальної оборони став Ігор Плахута.

Нагадаємо, вчора президент призначив заступників головкому і глави Генштабу.


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