Зеленський підписав укази про нові кадрові рішення в керівництві Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський здійснив ще низку перестановок у вищому командуванні Сил оборони.
Олександра Павлюка призначено главою Сухопутних військ, які раніше очолював новий головком Олександр Сирський.
Командувачем Об’єднаних сил замість Сергія Наєва призначено Юрія Содоля.
Головою Десантно-штурмових військ замість Максима Миргородського став Ігор Скибюк.
Командиром сил територіальної оборони став Ігор Плахута.
Нагадаємо, вчора президент призначив заступників головкому і глави Генштабу.