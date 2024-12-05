Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту

Президент Володимир Зеленський підписав указ №817/2024, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки щодо заборони переведення медиків у піхоту.

Кабінету міністрів доручено розробити нормативно-правові акти, які забороняють призначення осіб із медичною освітою на посади не пов’язані з медициною.

Винятком будуть лише випадки, коли таке призначення відбувається за власним бажанням медпрацівника.

Окрім того, уряд має протягом місяця переглянути механізм бронювання військовозобов’язаних медичних працівників, фахівців із реабілітації та інших представників медичної сфери.

Раніше кілька українських нардепів написали про те, що військових медиків почали переводити до піхоти. Зокрема, за словами нардепа Анни Скороход, її знайомого реабілітолога “перевели на посаду стрілка” і він фактично перестав виконувати свої функції медика.