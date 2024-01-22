Політика

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

22 Січня 2024 12:03
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ Про історично населені українцями території РФ.

Про це він сказав у привітанні з Днем Собороності.

«Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ Про історично населені українцями території РФ», — зазначив глава держави.

На сайті Офісу президента оприлюднили указ Зеленського.

Документом постановлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ.

У тому числі на історично населених ними землях, а саме на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Січня 2024 10:42

В Одесі затримали сина Гринкевича
22 Січня 2024 09:33

Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва
22 Січня 2024 09:15

Зеленський внесе до Ради законопроєкт щодо множинного громадянства
22 Січня 2024 08:18

WSJ: Євросоюз планує створити новий фонд військової допомоги Україні
22 Січня 2024 07:39

Окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, найактивніше наступали на Авдіївському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки