Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ Про історично населені українцями території РФ.
Про це він сказав у привітанні з Днем Собороності.
«Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ Про історично населені українцями території РФ», — зазначив глава держави.
На сайті Офісу президента оприлюднили указ Зеленського.
Документом постановлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ.
У тому числі на історично населених ними землях, а саме на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.