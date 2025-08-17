Зеленський: перед мирною угодою Путін має “припинити вбивства”

Президент України Володимир Зеленський закликав до припинення вогню перед укладенням будь-якої мирної угоди з Росією, передає CNN. Він зробив заяву напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«Спочатку ми маємо зупинити вбивства. У Путіна багато вимог, але ми не знаємо всіх, і якщо їх справді так багато, як говорили, то знадобиться час, щоб розглянути кожну», – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

«Неможливо робити це під тиском зброї. Тому необхідне припинення вогню та швидка робота над остаточною угодою. Про це говоритимемо у Вашингтоні», – додав він.

Зеленський наголосив, що «Путін не хоче припиняти вбивства, але повинен це зробити».

Коментарі українського лідера прозвучали після того, як Трамп змінив свою позицію щодо припинення вогню. Раніше він заявляв, що буде незадоволений, якщо Путін не погодиться на перемир’я під час саміту в Алясці, але за підсумками зустрічі повідомив, що зосереджений на роботі над ширшою мирною угодою. Це, на думку експертів, відповідає цілям Путіна.