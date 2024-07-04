Зеленський Орбану: Україна не довіряє Путіну

Президент Володимир Зеленський на пропозицію від прем’єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир’я заявив, що Україна не довіряє главі країни-агресорки Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg TV.

Зеленський підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

“Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України”.

Зеленський нагадав, що Україна мала “сотні зустрічей” ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир’я і Росія все це зривала.

“Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному”, – пояснив президент.

Також, за його словами, має бути розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, у той час як Україна, будучи зв’язаною умовами перемир’я, не буде зупиняти її своїми ударами.