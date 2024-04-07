Політика

Зеленський очікує від Ради ухвалення законопроєкту про мобілізацію

7 Квітня 2024 20:19
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зеленський, мобілізація
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада найближчим часом схвалить новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це він заявив в інтерв’ю для телемарафону.

“Говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями відповідний закон. Це дуже важливо. Безвідповідально те, що вони роблять”, — сказав Зеленський.

Він також відзначив вплив російської пропаганди, яка негативно вплинула на питання мобілізації в українському суспільстві та на заході. “Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за і тих, хто проти”, — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що депутати повинні заспокоїти суспільство і “не чекати оплесків своєму популізму”.


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