Зеленський очікує від Ради ухвалення законопроєкту про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада найближчим часом схвалить новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це він заявив в інтерв’ю для телемарафону.

“Говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями відповідний закон. Це дуже важливо. Безвідповідально те, що вони роблять”, — сказав Зеленський.

Він також відзначив вплив російської пропаганди, яка негативно вплинула на питання мобілізації в українському суспільстві та на заході. “Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за і тих, хто проти”, — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що депутати повинні заспокоїти суспільство і “не чекати оплесків своєму популізму”.