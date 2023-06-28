Економіка

Зеленський очікує, що ЄС із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української агропродукції

28 Червня 2023 21:14
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імпорт, зерно

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Європейський Союз із 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Гітанасом Наусєдою в Києві.

«Це важливий для нас момент. Особливо, коли Росія блокує нашу зернову ініціативу, ми повинні мати можливість як мінімум транзиту. Транзит також ускладнений сьогодні. Але все ж таки це питання виходить за межі двосторонніх відносин України та Польщі – це питання вже винесено на рівень Європейського Союзу», – заявив Володимир Зеленський.

«Ми подивимось, як усе буде розблоковано. Але шановна пані Урсула фон дер Ляєн пообіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування. Будемо вірити в це», – зазначив Глава держави.

Президент Польщі зі свого боку зауважив, що є певні рішення щодо забезпечення більш вільної торгівлі, але ще залишаються питання, які мають бути впорядковані, що потребує часу. Анджей Дуда сподівається, що після опрацювання відповідних механізмів заборони будуть скасовані якнайшвидше.


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