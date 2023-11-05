Зеленський образився на ЗМІ і може скасувати поїздку до Ізраїлю

Зеленський образився, що ЗМІ заздалегідь розкрили його плани поїхати до Ізраїлю і тепер може скасувати поїздку, повідомляє джерело в МЗС України. За його даними, Зеленський хотів повідомити всіх про свій візит, коли особисто ступив би на ізраїльську землю.

Про це пише Times of Israel.

Співрозмовник видання зазначив, що розкриття інформації про візит шкодить безпеці Зеленського, адже в Україні ситуація складніша, ніж в Ізраїлі.

Про плани Зеленського прилетіти до Ізраїлю стало відомо два дні тому, 3 листопада. Про це повідомив ізраїльський міністр освіти Йоав Кіш, який назвав майбутню поїздку «важливим сигналом».

За даними Channel12, Зеленський міг приїхати до країни 6 або 7 листопада.