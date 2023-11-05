Політика

Зеленський образився на ЗМІ і може скасувати поїздку до Ізраїлю

5 Листопада 2023 10:20
читать на русском →
ізраїль, зеленський

Зеленський образився, що ЗМІ заздалегідь розкрили його плани поїхати до Ізраїлю і тепер може скасувати поїздку, повідомляє джерело в МЗС України. За його даними, Зеленський хотів повідомити всіх про свій візит, коли особисто ступив би на ізраїльську землю.

Про це пише Times of Israel.

Співрозмовник видання зазначив, що розкриття інформації про візит шкодить безпеці Зеленського, адже в Україні ситуація складніша, ніж в Ізраїлі.

Про плани Зеленського прилетіти до Ізраїлю стало відомо два дні тому, 3 листопада. Про це повідомив ізраїльський міністр освіти Йоав Кіш, який назвав майбутню поїздку «важливим сигналом».

За даними Channel12, Зеленський міг приїхати до країни 6 або 7 листопада.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Листопада 2023 14:45

Призов замінять вишколом: Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики
5 Листопада 2023 15:07

NYT: Війна, яка зайшла в глухий кут
5 Листопада 2023 14:33

Опубліковано супутникові знімки “Залива”, по якому ЗСУ завдали ракетного удару
5 Листопада 2023 13:06

NYT пише про розкол, який намітився в українському керівництві
5 Листопада 2023 12:37

У Києві поліцейський побив контуженого прикордонника
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки