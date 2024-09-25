Зеленський обговорив з президентом Фінляндії спільне виробництво БПЛА

Президент України Володимир Зеленський обговорив спільне виробництво дронів з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський розповів про необхідність у протиповітряній обороні, зокрема потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Під час розмови Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів вглиб території Росії.

На зустрічі очільники двох держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.