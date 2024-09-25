Політика

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії спільне виробництво БПЛА
25 Вересня 2024 08:51
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дрони, зеленський, фінляндія
Володимир Зеленський та Александр Стабб / ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив спільне виробництво дронів з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський розповів про необхідність у протиповітряній обороні, зокрема потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Під час розмови Зеленський наголосив, що Україні важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів вглиб території Росії.

На зустрічі очільники двох держав обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.


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