Політика

Зеленський: Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна

2 Червня 2024 12:03
зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступає під час 21-го саміту "Діалогу Шангрі-Ла" в Сінгапурі 2 червня 2024 / Фото AFP

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає альтернативні “мирні саміти”, зокрема, запропонований Китаєм. За підтримки Пекіна війна Росії проти України буде тривати довше. Зеленський додав, що Україна без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру у Швейцарії.

Про це глава держави сказав під час спілкування зі ЗМІ на конференції “Діалог – Шангрі Ла” в Сінгапурі.

“При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масових поховань, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна”, – заявив Зеленський.

На думку Зеленського, за підтримки Китаю війна Росії проти України буде довшою, Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи агресора.

“Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності і суверенітету України і при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН”, – сказав президент.

“Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб було послаблення рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них – це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни”, – резюмував Володимир Зеленський.


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