Політика

Зеленський незабаром може зустрітися з Байденом для підписання безпекової угоди

15 Травня 2024 16:01
читать на русском →
зеленський, байден
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у Білому домі / Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден можуть зустрітися для підписання безпекової угоди.

Про це під час брифінгу сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Щодо зустрічі двох президентів — я цілком очікую, що в них буде можливість зробити це в майбутні тижні. Як сказав Дмитро, серед іншого ми хочемо підписати двосторонню безпекову угоду, яка вже на межі затвердження”, — сказав він.

Міністр закордонних справ України уточнив, що українська сторона ніколи не розкриває дати візитів або контактів в Україну чи з України.

“Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно обговорити всі питання та підписати цю угоду”, — сказав Кулеба.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Травня 2024 19:07

Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини, – Зеленський
15 Травня 2024 20:14

По всій Україні вводять графіки відключень світла
15 Травня 2024 18:28

Вже 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру
15 Травня 2024 18:07

Росіяни вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами
15 Травня 2024 16:50

В ОВА прокоментували покинуті “зуби дракона” на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки