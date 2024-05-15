Зеленський незабаром може зустрітися з Байденом для підписання безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден можуть зустрітися для підписання безпекової угоди.

Про це під час брифінгу сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Щодо зустрічі двох президентів — я цілком очікую, що в них буде можливість зробити це в майбутні тижні. Як сказав Дмитро, серед іншого ми хочемо підписати двосторонню безпекову угоду, яка вже на межі затвердження”, — сказав він.

Міністр закордонних справ України уточнив, що українська сторона ніколи не розкриває дати візитів або контактів в Україну чи з України.

“Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно обговорити всі питання та підписати цю угоду”, — сказав Кулеба.