Зеленський не знайомий із “мирним планом” Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення мирного плану для російсько-української війни, який планує подати Китай, і він розраховує на підтримку української “формули світу”.

Про це президент сказав на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у Києві.

“Мені здається, що наш документ, наша “формула миру”, яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН та голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція”, – наголосив він.

Глава держави зазначив, що “офіційно жодного документа (Китаю) не бачив”.

“Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилася ця війна, щоб підтримувати нашу, на мою думку, справедливу формулу миру”, – додав Зеленський.