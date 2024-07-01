Політика

Зеленський “не сильно в захваті” від роботи Сирського, – ЗМІ
1 Липня 2024 19:33
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зеленський, сирський
Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Офіс президента

В Офісі президента мають зауваження до головкома ЗСУ Олександра Сирського через невдалу підготовку Сил оборони до наступу росіян на Харківщині.

Про це пише NV, покликаючись на неназваного українського високопосадовця.

Журналіст видання запитав співрозмовника, чи є поведінка депутатки Мар’яни Безуглої, яка зараз критикує Сирського, свідченням, що в Офісі президента можуть звільнити головнокомандувача ЗСУ.

І Зеленський, і Офіс президента невдоволені як підготовкою до наступу росіян на Харківщині, так і низкою інших питань. А втім, джерело NV зазначило, що найближчим часом головкома навряд чи будуть знімати з посади.


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