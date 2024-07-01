Зеленський “не сильно в захваті” від роботи Сирського, – ЗМІ

В Офісі президента мають зауваження до головкома ЗСУ Олександра Сирського через невдалу підготовку Сил оборони до наступу росіян на Харківщині.

Про це пише NV, покликаючись на неназваного українського високопосадовця.

Журналіст видання запитав співрозмовника, чи є поведінка депутатки Мар’яни Безуглої, яка зараз критикує Сирського, свідченням, що в Офісі президента можуть звільнити головнокомандувача ЗСУ.

І Зеленський, і Офіс президента невдоволені як підготовкою до наступу росіян на Харківщині, так і низкою інших питань. А втім, джерело NV зазначило, що найближчим часом головкома навряд чи будуть знімати з посади.