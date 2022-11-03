Зеленський не поїде на саміт G20, якщо там буде Путін

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20 в Індонезії, якщо там буде президент РФ Володимир Путін.

Про це президент заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер РФ візьме участь, то Україна не братиме”, – сказав він.

Він також додав, що Україна готується до саміту і нагадав, що сьогодні обговорив з президентом Індонезії підготовку до нього.

“У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося”, – заявив Зеленський відповідаючи на запитання про свою особисту присутність на саміті.

Раніше Путін заявляв, що “подумає” над участю у G20.