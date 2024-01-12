Зеленський назвав безпекову угоду з Британією “взірцем нашого часу”

Безпекова угода між Україною та Великою Британією сформувала “взірець для нашого часу”, який додає упевненості зараз, поки українці захищаються від російської агресії, та фіксує сильні безпекові позиції України на весь період до вступу в НАТО.

Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський.

“Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість G7 щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Різні аспекти. Пряма щорічна підтримка”, — сказав він.

За словами президента, на 2024 рік зафіксовано 2,5 мільярда фунтів стерлінгів фінансової підтримки, а на час дії угоди протягом десяти років щороку буде “вагомий обсяг підтримки”.

“Це зброя. Плюс підтримка нашого оборонного сектору. Плюс робота наших розвідок. Плюс санкції проти Росії. Плюс робота щодо російських активів. Плюс захист від російських ударів у кіберпросторі – усе, що стосується сучасних технологій. Справді дуже серйозна й сучасна угода”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що нинішня угода є взірцем для теперішнього часу.

“Багато хто чув про зразкові безпекові домовленості ХХ століття між США та Ізраїлем, деякі інші подібні домовленості. Зараз ми сформували такий взірець для нашого часу – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО”, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ключова безпекова мета України – членство у Північноатлантичному Альянсі.

“А зараз на основі цієї угоди з Британією працюємо і з іншими партнерами заради двосторонніх угод. До базової домовленості G7 приєдналися вже майже 30 держав. І я вдячний кожній державі, кожному лідеру, які вже в цій безпековій роботі з нами. Усім, хто ще приєднається в цьому році. І, звичайно, я дякую Великій Британії та особисто пану премʼєр-міністру Сунаку за першість і лідерство”, — сказав він.

Сьогодні президент також зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, з якою обговорили, яких кроків Україна потребує для стійкості.

“Дуже очікуємо рішення Конгресу щодо подальшої підтримки України, яка має значення не лише для нас, а й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти, і я дякую всім в Америці – усім, хто допомагає нам берегти свободу”, — сказав він.

Зеленський і Пріцкер також обговорили підготовку до саміту в Давосі, на якому відбудеться зустріч щодо “формули миру”, перемовини щодо економічного посилення України, відбудови, оборонних партнерств із провідними країнами та компаніями.

“Цей рік має принести цілком конкретні результати для оборонно-промислового комплексу України – і це буде. Наш арсенал стане міцнішим”, — сказав він.

Президент також подякував Балтійським державам – Литві, Естонії, Латвії — за рішення щодо зброї для ЗСУ, щодо економічної підтримки України, підтримки відносин Києва з Євросоюзом і руху України в НАТО.

“Окремо хочу подякувати партнерам за підтримку нашого бачення щодо російських активів. Усе, що Росія та пов’язані з нею суб’єкти вивели у світові юрисдикції, має бути знайдене, заморожене та згодом використане для захисту від російських дій. Ми маємо зробити це глобальним правилом: той, хто руйнує, той і повинен платити найбільшу ціну за руїни”, — сказав Зеленський.