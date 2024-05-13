Зеленський найближчими днями поїде до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями вирушить до Іспанії, де підпише двосторонню безпекову угоду.

Про це пише El Pais.

За даними журналістів від урядових джерел, візит Зеленського до іспанської столиці очікується “найближчими днями”. Під час нього Зеленський і прем’єр Іспанії Педро Санчес мають підписати двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією у продовження декларації G7.

Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.