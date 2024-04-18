Суспільство

Зеленський нагородив орденом французького актора Алена Делона

18 Квітня 2024 21:33
зеленський, кіно
Французький актор Ален Делон / Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом “За заслуги перед Україною”.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо”, — зазначили в посольстві. 

Зокрема, актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році, а також читав твори Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

“Пане Делон, дорогий Алене, я знаю, що ви опинилися в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні. У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці”, — наголосив Омельченко.


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