Зеленський нагородив орденом французького актора Алена Делона

Президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом “За заслуги перед Україною”.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо”, — зазначили в посольстві.

Зокрема, актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році, а також читав твори Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

“Пане Делон, дорогий Алене, я знаю, що ви опинилися в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні. У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці”, — наголосив Омельченко.