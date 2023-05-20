Зеленський на G7 зустрівся із Шольцом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.

Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня.

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».

Також, Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Президент України наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Він поінформував Президента Франції про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за початок виконання домовленостей, досягнутих у межах його візиту до Франції, який відбувся 13 травня, та за продовження оборонної співпраці.

Нагадаємо, у суботу, 20 травня, президент України Володимир Зеленський прибув в Японію для участі у саміті країн G7.