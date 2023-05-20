Зеленський прибув в Японію на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 травня, прибув в Японію. Він візьме участь у саміті країн G7.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, – зазначив президент.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що Володимир Зеленський приїде на саміт країн “Великої сімки” особисто. Проте пізніше в Україні заявили, що президент візьме участь у саміті, але в онлайн-форматі.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Зеленський поїде до Японії і на полях саміту G7 зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Також президент проведе переговори з прем’єром Японії.