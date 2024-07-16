Політика

Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників державних нагород
16 Липня 2024 19:16
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Державна нагорода "Звання Герой України / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозвернені.

“Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени “За заслуги” та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території”, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань.

“Вони заслуговують тільки на одне “звання”: зрадники. А “нагородою” їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності”, — додав президент.


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