Політика

Зеленський і Трамп можуть поспілкуватись телефоном в п’ятницю – CNN
19 Липня 2024 07:50
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський / ОПУ

Колишній президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п’ятницю.

Про це пише CNN із посиланням на джерела

Ця розмова стане їхньою першою розмовою після того, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах у листопаді.

Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. За словами співрозмовника, вже деякий час ведуться дискусії про відповідний час для дзвінка між кандидатом у президенти США від Республіканської партії та українським президентом.

Трамп неодноразово заявляв, що міг би врегулювати війну в Україні за один день, але залишається незрозумілим, як він буде досягати миру.


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