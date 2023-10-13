Зеленський і Рютте відвідали шпиталь, де лікуються українські захисники

межах робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідали шпиталь, де лікуються українські захисники, які дістали поранення під час боїв із противником у Херсонській області.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, Зеленський і Рютте провели розмову з українськими захисниками, які розповіли про себе, поранення, свій стан здоров’я та перебіг лікування.

“Велика повага до всіх вас. Дякую вам за захист нашої держави, за ваш героїзм. Бажаю якнайшвидшого одужання”, – наголосив Зеленський.

Президент вручив військовим ордени “За мужність” III ступеня та медалі “За військову службу Україні”.

Крім цього, Зеленський і Рютте поспілкувалися з медпрацівниками. Глава української держави подякував лікарям за те, що ті проявляють героїзм і самовідданість, як і воїни, яким ті врятували життя.

“Я завжди вважав і вважаю, що люди – це найголовніше. А потім іде зброя. Вважаю, що наша зброя – це наші люди. Велика честь привітати вас сьогодні, подякувати за вашу щоденну складну роботу і службу Україні та українцям”, – зазначив Зеленський.

Своєю чергою, Рютте зауважив, що вражений героїзмом українців, який він побачив на власні очі та наголосив, що він завжди відчував, що Україна переможе.

“А після цього візиту я абсолютно в цьому переконаний. Завдяки тому, що роблять українці на фронті, і тому, як ви дбаєте про своїх людей. Це справжня людяність”, – наголосив прем’єр-міністр Нідерландів.

Зеленський вручив військовим медикам ордени Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького.