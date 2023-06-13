Політика

Зеленський хоче створити ще один міжнародний трибунал

13 Червня 2023 20:05
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трибунал

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Глава держави акцентував, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконна анексія територій, убивства, катування, зґвалтування мирного населення, геноцид, знищення об’єктів цивільної інфраструктури тощо.

«Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість», – зазначив Президент.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що жорстокість ведення цієї війни з боку російського керівництва та військових переходить усі допустимі межі.

«Це наймасштабніша війна у Європі з часів Другої світової, і реакція міжнародної спільноти на неї має бути відповідною», – зазначив він.

Володимир Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України.

Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення.


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