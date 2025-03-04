Зеленський доручив Умєрову та дипломатам отримати від США офіційну інформацію щодо допомоги

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня заявив, що Україна та США заслуговують на конструктивний діалог та наголосив, що партнерські відносини зі Сполученими Штатами є ключовими для завершення війни.

Звернення опубліковане на офіційних сторінках Володимира Зеленського в соцмережах.

Зеленський зазначив, що події у Білому домі, які відбулися замість запланованих перемовин, викликають жаль, однак “треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного”.

Президент також повідомив про переговори з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Греції, Хорватії, генеральним секретарем НАТО та лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом, які підтвердили підтримку України.

Окремо Зеленський наголосив на важливих рішеннях Європейської комісії щодо виділення значних коштів на безпеку Європи, зокрема на посилення протиповітряної оборони.

Він також підкреслив, що позиція Росії залишається незмінною – Кремль вимагатиме скорочення української армії та юридичної відмови від тимчасово окупованих територій.