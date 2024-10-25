Політика

Зеленський доручив створити технологічну Ставку з пріоритетом на дрони
25 Жовтня 2024 20:41
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дрони, зеленський, ставка
Президент Володимир Зеленський проводить нараду з військовими та урядовцями / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Провів тривалу нараду – військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс. Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги”, – зазначив президент.

За підсумками наради Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки з пріоритетом на дрони. У тому числі дрони, які можуть перехоплювати “шахеди” та інші ударні безпілотники.

Водночас глава держави повідомив, що доручив ГУР разом із СБУ особливо займатися питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

“Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати”, – підсумував президент.


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