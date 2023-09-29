Зеленський анонсував важливі новини і для українських воїнів, і для всієї держави

Минулий тиждень значно зміцнив Україну, і вже в суботу можна чекати важливих новин, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 29 вересня.

“Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави”, – зазначив президент.

Він зазначив, що триває робота над зміцненням внутрішньої міцності держави та співпраці з міжнародними партнерами.

“Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає! Слава кожному і кожній, хто б’ється і працює заради України і людей!” – додав президент.