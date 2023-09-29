Суспільство

Зеленський анонсував важливі новини і для українських воїнів, і для всієї держави

29 Вересня 2023 20:26
читать на русском →
зеленський

Минулий тиждень значно зміцнив Україну, і вже в суботу можна чекати важливих новин, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 29 вересня.

“Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави”, – зазначив президент.

Він зазначив, що триває робота над зміцненням внутрішньої міцності держави та співпраці з міжнародними партнерами.

“Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає! Слава кожному і кожній, хто б’ється і працює заради України і людей!” – додав президент.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Вересня 2023 19:39

Усик та Ф’юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
29 Вересня 2023 20:03

Сербський суд визнав винним ексгенерала СБУ Наумова у відмиванні грошей — “Радіо Свобода”
29 Вересня 2023 19:07

Українські воїни продовжують вести наступ на двох напрямках, – Генштаб
29 Вересня 2023 18:02

Швейцарія виділила майже $110 млн для гуманітарного розмінування територій України
29 Вересня 2023 17:01

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки