Суспільство

Зеленський анонсував “сучасні рішення” для військових, які приберуть зайву бюрократію
2 Серпня 2024 19:50
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армія, зеленський
Ілюстративне фото / Фото: texty.org.ua

Міністерство оборони працює над новими рішеннями для українських військових, які мають прибирати зайву бюрократію з підрозділів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

“Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів”, – розповів Зеленський.

За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку.

“Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту”, – підкреслив Зеленський.

“Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги й до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях”, – додав він.

Також була доповідь очільника ГУР Кирила Буданова, однак деталі “непублічні”.


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