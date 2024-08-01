Зеленський анонсував кадрові рішення на урядовому рівні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в уряді готуються кадрові рішення.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо”, – сказав Зеленський.

Що саме це за рішення – президент не уточнив.