Політика

Зеленський анонсував кадрові рішення на урядовому рівні
1 Серпня 2024 20:17
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зеленський, кабмін
Президент Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в уряді готуються кадрові рішення.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо”, – сказав Зеленський.

Що саме це за рішення – президент не уточнив.


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